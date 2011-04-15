В.Путин внёс изменения в статью 28.7 КоАП РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом часть 1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется положением, в соответствии с которым административное расследование проводится в случаях, если после выявления административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных такой лицензией, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта), осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.



"AK&M" от 13.11.2019