В.Путин внёс изменения в закон о нотариате и госрегистрации юрлиц и ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 344 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7 1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом устанавливается порядок доступа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к сведениям, содержащимся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.



В частности, с использованием указанной информационной системы может быть получен доступ к сведениям о залоге движимого имущества, о заключении договора финансовой аренды (лизинга), а также к сведениям о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом.





"AK&M" от 13.11.2019