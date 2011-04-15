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13/11/2019
19:10

В.Путин внёс изменения в закон о нотариате и госрегистрации юрлиц и ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 344 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7 1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом устанавливается порядок доступа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к сведениям, содержащимся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

В частности, с использованием указанной информационной системы может быть получен доступ к сведениям о залоге движимого имущества, о заключении договора финансовой аренды (лизинга), а также к сведениям о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом.


"AK&M" от 13.11.2019
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