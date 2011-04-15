ЦБ объявил учётную цену золота на 15 ноября - 3029.82 руб./г против 3020.71 руб./г на 14 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3029.82 руб./грамм
Серебро: - 34.99 руб./грамм
Платина: - 1806.35 руб./грамм
Палладий: - 3573.48 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
08.11 09.11 12.11 13.11 14.11
Золото 3040.86 3005.50 3011.34 2987.00 3020.71
Серебро 35.94 35.92 34.54 34.65 34.54
Платина 1909.63 1831.76 1816.46 1802.46 1804.03
Палладий 3681.98 3663.52 3534.29 3492.02 3539.94