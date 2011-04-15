Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 14 ноября 2019 года.



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ РАСКИДАЛИ ПО ЯЩИКАМ

ЦБ СЧЕЛ НЕБЕЗОПАСНОЙ РАССЫЛКУ БАНКОВСКИХ КАРТ ПО ПОЧТЕ



Клиенты ОТП-банка массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по Почте России. Ряд банкиров отмечают, что такая практика давно показала свою неэффективность. ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам.





У МАТРОСОВ ЕСТЬ ДОНОСЫ

ВОЕННЫЙ МОРЯК ИНСЦЕНИРОВАЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО ИЗБИЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку военного моряка Олега Семенюка. Он оговорил сослуживца, обвинив его в своем избиении, которого не было. Военный инсценировал доказательства по делу: подговорил своего товарища выступить свидетелем и выдал синяк на спине за нанесенные побои. Как выяснилось, таким образом Семенюк решил отомстить потерпевшему, который доложил командованию об оскорблении им одного из матросов.





NEW STREAM ПОТЕРЯЛ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗАВОД

МАРИЙСКИЙ НПЗ СМЕНИЛ СОБСТВЕННИКА



Как стало известно "Ъ", последний нефтяной актив группы New Stream Дмитрия Мазурова - Марийский НПЗ - отошел к структуре "Долговой центр", которую источники "Ъ" связывают с Московским кредитным банком (МКБ). Сам банк - крупный кредитор НПЗ, а все акции завода находятся у него в залоге. Источник "Ъ", близкий к МКБ, связь с "Долговым центром" отрицает. Юристы отмечают: если другие кредиторы докажут аффилированность МКБ и "Долгового центра", требования банка в ходе банкротства Марийского НПЗ могут быть субординированы.





ВОЗМЕЩЕНИЕ В ОСОБОМ РАЗМЕРЕ

ЗАКОН О ПОВЫШЕННОЙ СТРАХОВКЕ ПО ВКЛАДАМ ПРИМУТ ДО КОНЦА ГОДА



Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года. Согласно обзору мировой практики страхования вкладов, подготовленного Агентством па страхованию вкладов (АСВ), повышенные выплаты в особых ситуациях применяются в ЕС и доказали свою состоятельность. А вот отказ от страхования валютных вкладов по аналогии с некоторыми странами в АСВ внедрять не планируют.





ОПЕРАТОРЫ НЕ СЪЕЗЖАЮТ С ТАРИФА

ИНДЕКСАЦИЮ РАСЦЕНОК ОАО РЖД ПРЕДЛОЖЕНО ЗАМОРОЗИТЬ



Несмотря на анонсированную президентом ОАО РЖД Олегом Белозеровым гладкость тарифной кампании на 2020 год, споры вокруг нее все же возникли. Так, операторская компания "Евросиб СПб - Транспортные системы" предложила заморозить плановую индексацию тарифа ОАО РЖД на 3,5%. За счет индексации монополия планирует собрать в 2020 году 54 млрд руб. Эксперты считают "заморозку" нереальной, но видят саму постановку этого вопроса на фоне неосвоения монополией соразмерной части инвестпрограммы как грамотный тактический шаг, предупреждающий введение дополнительных надбавок.





ШТРАФЫ НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В ДОГОВОРЫ

СЕТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ СОГЛАСОВАЛИ САНКЦИИ



Ритейлу и производителям продуктов не удалось согласовать единые условия штрафов за недопоставку товара. Сети готовы ограничить размер санкций и минимальный уровень исполнения заказа, но настаивают на едином подходе для всех участников рынка. Против наиболее крупные поставщики, которые не хотят давать ритейлу дополнительный инструмент воздействия.





РЕГИОНЫ БОРЮТСЯ ЗА КОНТЕНТ

ОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-ВЕЩАНИЯ



Ассоциация региональных операторов связи "Ростелесеть" предложила свою версию законопроекта о поставщике контента телеканалов в интернете. Вместо создания уполномоченных организаций она предлагает отрегулировать уже существующие отношения, обязав исключать из интернет-трансляций контент, на который нет онлайн-прав, но сохранять региональные версии эфира. Для операторов такой вариант более приемлем, но вероятность, что его учтут, мала, полагают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.11.2019