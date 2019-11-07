ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 ноября, в размере 70.6724 руб. против 70.4235 руб. на 13 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



13.11.19 - 70.4235 руб.

12.11.19 - 70.4759 руб.

09.11.19 - 70.4211 руб.

08.11.19 - 70.5489 руб.

07.11.19 - 70.4301 руб.







































































































































































































































"AK&M" от 13.11.2019