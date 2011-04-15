Повтор! Ростелеком консолидирует 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, М.Осеевский

Ростелеком консолидирует 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе. Об этом заявил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, говорится в сообщении компании по итогам одобрения советом директоров Ростелекома сделки по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг".



"Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору", - сказал он.



Он также добавил, что сделка обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.



Помимо этого, по его словам, реализация сделки создаст для группы компаний "Ростелеком" ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить положение Ростелекома на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд Ростелекома и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе Ростелеком и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений.



Напомним, ранее сообщалось, что ФАС утвердила сделку Ростелекома о консолидации Tele2. Как говорится в сообщении службы, ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Ростелеком" об осуществлении инвестиций субъектом естественной монополии в оказание услуг, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с законом "О естественных монополиях" и которые составляют более 10% стоимости собственного капитала Ростелекома по последнему утвержденному балансу, путём приобретения Ростелекомом 55% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг", что в совокупности с уже имеющейся долей у Ростелекома составит 100%.



Напомним, ранее стало известно, что Правительство РФ согласовало структуру сделки по консолидации Ростелекомом Tele2.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. с 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 3.4 млрд руб. с 1.6 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 43.1 млрд руб. с 37.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 47.1% до 18 млрд руб. с 12.3 млрд руб.



"AK&M" от 13.11.2019