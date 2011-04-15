Ингосстрах выплатил 45 млн руб. за карьерный самосвал, повреждённый при пожаре

Ингосстрах выплатил предприятию по добыче угля более 45 млн руб. за повреждённый при пожаре карьерный самосвал. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 12 июня 2019 года в Кемеровской области.



Карьерная спецтехника клиента была застрахована в Ингосстрахе в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования предусматривала защиту от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, падения инородных предметов. Лимит ответственности по договору страхования составлял 68 млн руб.



Договор страхования с клиентом заключен на период с 19 декабря 2016 года по 18 декабря 2019 года при посредничестве ООО "Страховой Брокер Сбербанка".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 14.11.2019