ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 ноября в размере 70.6761 руб. против 70.6724 руб. на 14 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



14.11.19 - 70.6724 руб.

13.11.19 - 70.4235 руб.

12.11.19 - 70.4759 руб.

09.11.19 - 70.4211 руб.

08.11.19 - 70.5489 руб.









































































































































































































































"AK&M" от 14.11.2019