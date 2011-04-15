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14/11/2019
11:12

Средний размер микрозайма в III квартале вырос на 9.8%

Средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты") в III квартале 2019 года вырос на 9.8% до 8.1 тыс. руб. в годовом исчислении.

Рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в III квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12.6%.

Самый существенный рост среднего размера отмечен в возрастном сегменте заемщиков от 25 до 29 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель вырос на 12.2% до 8 тыс. руб.


"AK&M" от 14.11.2019
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