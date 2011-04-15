Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 ноября

Банк России установил на 15 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6564

1 Азербайджанский манат 37.8486

100 Армянских драмов 13.4331

1 Белорусский рубль 31.2458

1 Болгарский лев 36.1462

1 Бразильский реал 15.3988

100 Венгерских форинтов 21.1761

1000 Вон Республики Корея 54.8870

10 Гонконгских долларов 82.0388

10 Датских крон 94.6145

1 Доллар США 64.2101

1 Евро 70.6761

100 Индийских рупий 89.2253

100 Казахстанских тенге 16.5309

1 Канадский доллар 48.4203

100 Киргизских сомов 91.9257

10 Китайских юаней 91.4674

10 Молдавских леев 36.4571

1 Новый туркменский манат 18.3720

10 Норвежских крон 69.8277

1 Польский злотый 16.4532

1 Румынский лей 14.8298

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1386

1 Сингапурский доллар 47.1128

10 Таджикских сомони 66.2069

1 Турецкая лира 11.1129

10000 Узбекских сумов 67.5896

10 Украинских гривен 26.4834

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4458

10 Чешских крон 27.6601

10 Шведских крон 65.9431

1 Швейцарский франк 65.0097

10 Южноафриканских рэндов 42.9407

100 Японских иен 59.0791

"AK&M" от 14.11.2019