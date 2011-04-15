Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 ноября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 15 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6564
1 Азербайджанский манат 37.8486
100 Армянских драмов 13.4331
1 Белорусский рубль 31.2458
1 Болгарский лев 36.1462
1 Бразильский реал 15.3988
100 Венгерских форинтов 21.1761
1000 Вон Республики Корея 54.8870
10 Гонконгских долларов 82.0388
10 Датских крон 94.6145
1 Доллар США 64.2101
1 Евро 70.6761
100 Индийских рупий 89.2253
100 Казахстанских тенге 16.5309
1 Канадский доллар 48.4203
100 Киргизских сомов 91.9257
10 Китайских юаней 91.4674
10 Молдавских леев 36.4571
1 Новый туркменский манат 18.3720
10 Норвежских крон 69.8277
1 Польский злотый 16.4532
1 Румынский лей 14.8298
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1386
1 Сингапурский доллар 47.1128
10 Таджикских сомони 66.2069
1 Турецкая лира 11.1129
10000 Узбекских сумов 67.5896
10 Украинских гривен 26.4834
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4458
10 Чешских крон 27.6601
10 Шведских крон 65.9431
1 Швейцарский франк 65.0097
10 Южноафриканских рэндов 42.9407
100 Японских иен 59.0791
"AK&M" от 14.11.2019