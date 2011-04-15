Банк России на 15 ноября повысил курс евро к рублю незначительно до 70.6761 руб., курс доллара США - почти на копейку до 64.2101 руб.

Банк России на 15 ноября повысил официальный курс евро к рублю незначительно до 70.6761 руб. с 70.6724 руб., курс доллара США - почти на копейку до 64.2101 руб. с 64.2009 руб. 14 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 15 ноября увеличилась почти на копейку (+0.01%) до 67.1198 руб. с 67.1131 руб. 14 ноября.



"AK&M" от 14.11.2019