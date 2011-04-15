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14/11/2019
11:26

Торговая неопределенность продолжает нервировать инвесторов

На мировых рынках господствует неопределенность. Индексы Уолл-стрит закрылись на рекордных максимумах, но уже под конец сессии энтузиазм инвесторов угас на сообщениях о возникшей заминке в переговорах США и Китая из-за нежелания Пекина давать гарантии о покупках сельскохозяйственной продукции на $50 млрд в год. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Это служит еще одним аргументом в пользу новой эскалации конфликта, особенно после недавних угроз Трампа повысить тарифы, если стороны не смогут заключить промежуточную сделку. Сегодня министерство иностранных дел КНР заявило, что поскольку торговая война началась с американских пошлин, то и закончиться она должна их отменой. Другими словами, Пекин дал понять, что ждет шагов от Трампа в направлении разрешения конфликта.

Азиатские индексы в основном снизились, но уже реагируя на слабую региональную статистику. Показатели розничных продаж и промышленного производства в Китае не оправдали ожиданий, как и предварительный японский ВВП в третьем квартале. Европейские фьючерсы еще не определились с вектором движения и торгуются во флэте. На этом фоне российские индексы, которые продолжили нисходящую коррекцию накануне, открылись в символическом минусе. Для индекса МосБиржи наступил важный момент - цена достигла области 2930, которая способна послужить плацдармом для отскока, если внешний фон в ближайшее время улучшится, подчеркивает аналитик.

Тем временем на рынке нефти после вчерашнего отката от недельных минимумов сохраняется бычий уклон, хотя импульс выглядит неустойчивым и довольно слабым. Иными словами, текущий подъем котировок отнюдь не внушает доверия, тем более что Brent только предстоит протестировать отметку 63 доллара за баррель. Трейдеры продолжают мониторить события на торговом фронте, а также ждут официального отчета Минэнерго по запасам сырой нефти после вчерашних данных API, которые отразили сокращение запасов на 0.5 млн баррелей.

"AK&M" от 14.11.2019
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