Ростуризм начал сбор заявок на предоставление субсидии

Федеральное агентство по туризму проинформировало туроператоров в сфере въездного туризма о начале сбора заявок на предоставление субсидий в рамках постановления Правительства РФ от 30 апреля "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов".



Как говорится в сообщении ведомства, сбор заявок продлится по 2 декабря 2019 года.





"AK&M" от 14.11.2019