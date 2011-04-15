Госдума приняла во втором чтении законопроект о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, работники получат возможность взыскать с работодателя невыплаченные деньги в упрощённом порядке.



Вводится механизм упрощённого взыскания денег со счетов должника-работодателя в пользу его работников по исполнительному листу, что позволит оперативно погасить задолженности и защитить права работников. Предлагается предоставить государственным инспекторам труда возможность принимать меры к понуждению работодателя исполнить свои обязанности по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, во внесудебном порядке.



Если предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты не исполнено в срок, инспектор вправе выдать исполнительный документ. И тогда уже не работник, а работодатель будет доказывать свою правоту в суде. На то, чтобы обжаловать решение инспектора, даётся 10 дней.



Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя спишут принудительно.



"AK&M" от 14.11.2019