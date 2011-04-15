Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/11/2019
14:17

АСВ начнёт выплату страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка

Агентство по страхованию вкладов 18 ноября 2019 года начнёт выплату страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка через банк-агент - Россельхозбанк. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах Российской Федерации: в Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге.

Количество вкладчиков, совокупная сумма вкладов у которых превышает максимальный размер страхового возмещения (1.4 млн руб.), составляет около 400 (1%), в том числе 75 юридических лиц - малых предприятий. Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, порядка 560 млн руб., в том числе около 300 млн по счетам малых предприятий.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка 7 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 14.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100