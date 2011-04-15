АСВ начнёт выплату страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка

Агентство по страхованию вкладов 18 ноября 2019 года начнёт выплату страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка через банк-агент - Россельхозбанк. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах Российской Федерации: в Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге.



Количество вкладчиков, совокупная сумма вкладов у которых превышает максимальный размер страхового возмещения (1.4 млн руб.), составляет около 400 (1%), в том числе 75 юридических лиц - малых предприятий. Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, порядка 560 млн руб., в том числе около 300 млн по счетам малых предприятий.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка 7 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 14.11.2019