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14/11/2019
14:09

Застройщиков оштрафовали почти на 30 млн руб. с начала года

Застройщиков оштрафовали почти на 30 млн руб. с начала года, сообщил Стройкомплекс.

Как заявила председатель Комитета Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, Москомстройинвест провёл в октябре 28 внеплановых проверок застройщиков и три совместно с правоохранительными органами. "В результате 28 строительным организациям вынесено 118 постановлений об административных нарушениях. Они оштрафованы на общую сумму 8.6 млн руб., из них 965 тыс. руб. в виде штрафов пришлось на застройщиков Новой Москвы", - сказала А.Пятова.

По её словам, за 10 месяцев проведено 89 проверок, среди них: 73 - внеплановых и 16 - совместно с правоохранительными органами.

"С начала года в отношении 113 застройщиков вынесено 530 постановлений о наложении административных наказаний. Выписано 465 штрафов на общую сумму 29.2 млн руб., из них 7.2 млн руб. пришлось на компании, застраивающие новые территории столицы", - пояснила А.Пятова.

Напомним, поправками в 214-ФЗ отменены плановые проверки в отношении застройщиков. Основанием для внеплановых может послужить: неисполнение ранее выданных предписаний; выявление признаков нарушений законодательства при анализе отчетности; обращения граждан; поручения органов власти; прокурорские требования; банковские уведомления; отклонение в шесть месяцев от графика строительства.


"AK&M" от 14.11.2019
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