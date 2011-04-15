Первые маршруты МЦД запустят до конца ноября

Первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) запустят до конца ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"До конца ноября откроем первые линии МЦД. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка", - написал С.Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".



Мэр отметил, что новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.







"AK&M" от 14.11.2019