Первые маршруты МЦД запустят до конца ноября

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Первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) запустят до конца ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.
"До конца ноября откроем первые линии МЦД. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка", - написал С.Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".
Мэр отметил, что новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.
"AK&M" от 14.11.2019