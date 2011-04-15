Расписание электричек изменится на нескольких направлениях МЖД

Расписание электричек изменится в предстоящие выходные на Савеловском, Белорусском, Киевском и Павелецком направлениях Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила столичная мэрия.



Это связано с плановыми ремонтными работами.

Так, на Киевском направлении в ночь с 14 на 15 ноября 2019 года изменится время отправления и прибытия некоторых электропоездов.



Из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих на участках Обнинское-Москва и Нара-Малоярославец. 15 ноября для пассажиров запустят компенсационный автобус. Он будет отправляться в 08:40 от остановки "Станция Нара" (Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская) до автостанции Малоярославец (Калужская область, город Малоярославец, улица 17-й Стрелковой Дивизии).



Сесть на автобус или выйти из него пассажиры смогут на остановке "Станция Балабаново" (Калужская область, город Балабаново, площадь 50 лет Октября), на автостанции Обнинск (Калужская область, город Обнинск, улица Железнодорожная).



На Савеловском направлении железнодорожники проведут путевые работы на участке Савелово-Талдом. Во время работ поезда будут курсировать по соседнему пути. С 11:50 16 ноября до 10:30 17 ноября из расписания будут выведены электропоезда на участках Вербилки-Савелово, Талдом-Савелово и Каналстрой-Савелово.



На Белорусском направлении пройдут ремонтно-путевые работы на участке Фили-Кунцево-1. 17 ноября с 01:00 до 13:00 движение поездов будет организовано по соседним путям. Некоторые пригородные поезда не проследуют на участках Москва-Одинцово, Москва-Кубинка-1, Москва-Усово и Москва-Рабочий Посёлок. С 04:30 до 13:00 ряд поездов из Москвы проследуют без остановки на платформах Беговая, Тестовская, Кунцево-1, Немчиновка, Сетунь, Баковка и Рабочий Посёлок. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия.



На Павелецком направлении 17 ноября железнодорожники проведут ремонтные работы на участке Коломенское - Бирюлево-Товарная. Несколько электричек с 06:25 до 10:00 в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Коломенское, Чертаново, Бирюлево-Товарная, Булатниково, Расторгуево, Калинина и Ленинская. У нескольких утренних поездов, идущих в Москву, изменится время отправления и прибытия.



"AK&M" от 14.11.2019