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14/11/2019
15:22

Банк России прогнозирует инфляцию в 3.5-4% по итогам 2020 года

Дезинфляционные факторы продолжают преобладать. С учётом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3.2-3.7%), отмечается в комментарии Банка России.

С учётом влияния уже принятых решений о снижении ключевой ставки Банк России прогнозирует инфляцию 3.5-4% по итогам 2020 года и вблизи 4% в дальнейшем.

В октябре годовая инфляция замедлилась до 3.8% (-0.2 п. п. к сентябрю). Снижались годовые темпы прироста цен на все основные компоненты потребительской корзины, наиболее значительно - на продовольственные товары (на 0.4 п.п до 4.2%).

Снижение продовольственной инфляции было в основном обеспечено продолжившимся замедлением роста цен на мясо, птицу и яйца, а также дальнейшим удешевлением сахара в условиях роста предложения на рынках этих товаров. Хороший урожай способствовал замедлению роста цен и на продукты переработки зерновых.


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