На Московской Бирже размещаются первые структурные облигации по российскому праву

На Московской Бирже сегодня, 14 ноября 2019 года, началось размещение первого выпуска структурных облигаций, зарегистрированных по российскому праву. Об этом говорится в сообщении биржи.



Эмитентом выступила компания "БКС Капитал", провайдер инвестиционных продуктов в составе ФГ БКС.



Структурные облигации компания "БКС Капитал" имеют частичную защиту капитала, базовый актив которого – акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе Газпрома, ЛУКОЙЛа, "Норильского никеля", Сбербанка, Яндекса. Параметры выпуска структурных облигаций: порог – 80%, ставка – 16% годовых в рублях, выплата процентов каждые полгода. Объём выпуска – 600 млн руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.



Закон о введении структурных облигаций по российскому праву появился в октябре 2018 года. Согласно закону, структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата номинальной стоимости ее владельцу. Выплата номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге зависит от определённых обстоятельств, указанных в решении о её выпуске.



"AK&M" от 14.11.2019