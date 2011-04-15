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14/11/2019
16:34

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий новый механизм расселения аварийного жилья

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий новый механизм расселения аварийного жилья. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, при расселении субъекты РФ смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.

Средства фонда можно будет использовать и на возмещение застройщикам, реализующим проекты развития застроенных территорий. Также возможно создание маневренного фонда для временного отселения.

Предусмотрен особый порядок определения размера выплаты возмещения за изымаемое жилье. Его установит Правительство. При этом размер будет определяться с учётом рыночной стоимости земельного участка.

Кроме того, предусматривается дополнение полномочий органов госвласти РФ в области жилищных отношений полномочием по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, отнесения многоквартирного дома к многоквартирным домам, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%.

Законопроекту предстоит серьёзная доработка, подчёркивается в сообщении.

В частности, предложено уточнить порядок формирования выкупной цены, конкретизировать принципы капремонта ветхих домов и сократить срок проживания в маневренном фонде. Также ГД рекомендовала Правительству до 1 декабря представить депутатам порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

"AK&M" от 14.11.2019
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