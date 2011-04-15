Ингосстрах приобрёл медицинскую страховую компанию "Медика-Восток"

Ингосстрах завершил сделку по приобретению ООО "Медика-Восток". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Приобретение компании позволит Ингосстраху увеличить количество клиентов, обслуживаемых по ОМС, с 6.5 млн до 7.4 млн человек. Проведение всех необходимых корпоративных процедур и объединение компаний "Медика-Восток" с "Ингосстрах-М" планируется осуществить в ближайшее время.



Компания "Медика-Восток" создана 20 ноября 1991 года, осуществляет деятельность в области ообязательного медицинского страхования с 1993 года. Является старейшей компанией рынка медицинского страхования Красноярского края. Компания осуществляет деятельность в Красноярском крае с 1993 года. Сегодня в разных районах и городах Красноярского края действует 59 офисов страховщика, 24 из них - в городе Красноярске.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на территории 18 регионов Российской Федерации. Компания занимает лидирующие позиции на рынке ОМС и входит в ТОП-10 крупнейших медицинских страховщиков, опыт работы с учетом правопреемства, составляет более 25 лет (с 1992 года).





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