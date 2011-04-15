Напряжённость на рынках сохраняется, рубль бросает вызов доллару

Вопреки преимущественно негативному внешнему фону, российский рынок после первоначальной просадки перешёл к умеренному подъёму, во многом благодаря росту нефтяных цен, который в свою очередь подтолкнул вверх акции крупных нефтяников. К 15.00 MSK. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.



Индекс МосБиржи расположился немногим ниже уровня открытия, РТС прибавляет 0.34% за счёт локального разворота рубля.



Доллар/рубль поступательно снижается от уровней открытия, вернувшись под отметку 64 руб., реагируя на попытки Brent подняться выше уровня $63 за баррель. При этом на рынке форекс доллар укрепляется против европейских валют, но отступает в паре с иеной, что подтверждает отсутствие интереса к риску. В этих условиях наша валюта проявляет устойчивость благодаря предвкушению налогового периода и подъему нефтяных цен. Несмотря на текущее укрепление, понижательные риски для российской валюты сохраняются, но в ближайшие две недели их будут сглаживать налоговые выплаты.



В перспективе российский рынок может вернуться к медвежьей коррекции, если ситуация на зарубежных площадках не улучшится в ближайшее время. Китай официально отменил запрет на ввоз мяса птицы из США, но это не вдохновило инвесторов, которые прекрасно понимают, что данный шаг – лишь капля в море по сравнению с оставшимися разногласиями между двумя странами. Так что вплоть до появления четких сигналов о скором заключении частичной сделки фондовые рынки, включая российский, будут оставаться в напряжении.











"AK&M" от 14.11.2019