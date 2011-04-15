Госдума приняла в первом чтении законопроект об антимонопольном комплаенсе. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.



Документ закрепляет в законе "О защите конкуренции" понятие "системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", порядок организации такой системы хозсубъектами, а также определяет основные требования к содержанию внутренних актов, формирующих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.



Предусмотрена возможность направления в антимонопольное ведомство хозяйствующими субъектами разработанных актов по организации системы внутреннего обеспечения требований антимонопольного законодательства.



"AK&M" от 14.11.2019