Госдума приняла в первом чтении законопроект об антимонопольном комплаенсе
Госдума приняла в первом чтении законопроект об антимонопольном комплаенсе. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.
Документ закрепляет в законе "О защите конкуренции" понятие "системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", порядок организации такой системы хозсубъектами, а также определяет основные требования к содержанию внутренних актов, формирующих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Предусмотрена возможность направления в антимонопольное ведомство хозяйствующими субъектами разработанных актов по организации системы внутреннего обеспечения требований антимонопольного законодательства.