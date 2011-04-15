Расходы россиян продемонстрировали одно из самых высоких значений за год

В октябре россияне увеличили свои повседневные расходы на 3.6%, уступив лишь мартовскому значению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём трат вырос на 6.4%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, увеличились на 3.6%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



После непродолжительного падения расходов в прошлом месяце россияне снова увеличили свое потребление. За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 3.6%. За год объём ежедневных трат увеличился на 6.4%. По сравнению с средним скользящим за последние 12 месяцев в октябре наблюдается рост расходов на 2.8%.



Реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы в октябре также выросли. Рост в этом месяце составил 3.6% по отношению к прошлому месяцу. По сравнению с прошлым годом реальные расходы выросли на 2.4%. Однако, несмотря на рост доходов против прошлого года, рекордно высокий для сезона уровень расходов октября 2015 года не был достигнут.



"AK&M" от 14.11.2019