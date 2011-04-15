Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/11/2019
18:45

Расходы россиян продемонстрировали одно из самых высоких значений за год

В октябре россияне увеличили свои повседневные расходы на 3.6%, уступив лишь мартовскому значению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём трат вырос на 6.4%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, увеличились на 3.6%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

После непродолжительного падения расходов в прошлом месяце россияне снова увеличили свое потребление. За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 3.6%. За год объём ежедневных трат увеличился на 6.4%. По сравнению с средним скользящим за последние 12 месяцев в октябре наблюдается рост расходов на 2.8%.

Реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы в октябре также выросли. Рост в этом месяце составил 3.6% по отношению к прошлому месяцу. По сравнению с прошлым годом реальные расходы выросли на 2.4%. Однако, несмотря на рост доходов против прошлого года, рекордно высокий для сезона уровень расходов октября 2015 года не был достигнут.

"AK&M" от 14.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100