ЦБ объявил учётную цену золота на 16 ноября - 3010.41 руб./г против 3029.82 руб./г на 15 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 16 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3010.41 руб./грамм
Серебро: - 34.99 руб./грамм
Платина: - 1799.35 руб./грамм
Палладий: - 3557.61 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
09.11 12.11 13.11 14.11 15.11
Золото 3005.50 3011.34 2987.00 3020.71 3029.82
Серебро 35.92 34.54 34.65 34.54 34.99
Платина 1831.76 1816.46 1802.46 1804.03 1806.35
Палладий 3663.52 3534.29 3492.02 3539.94 3573.48