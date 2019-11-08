ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 ноября, в размере 64.2101 руб. против 64.2009 руб. на 14 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.11.19 - 64.2009 руб.

13.11.19 - 63.8530 руб.

12.11.19 - 63.9121 руб.

09.11.19 - 63.7295 руб.

08.11.19 - 63.7298 руб.







































































"AK&M" от 14.11.2019