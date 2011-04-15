Повтор! ВТБ приобретает контрольную долю в сервисе управления недвижимостью "Домиленд"

ВТБ достиг договорённости по приобретению контрольной доли в компании "Домиленд" – одной из ведущих систем для управления недвижимостью в России. Соответствующая сделка была подписана сторонами 14 ноября 2019 года и будет окончательно закрыта до конца ноября. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Заключенное соглашение стало для ВТБ ещё одним этапом по формированию жилищной экосистемы. Сервис Домиленд используется жителями многоквартирных домов, комплексов апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг – управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. На сегодняшний день к системе подключены более 100 управляющих организаций и зарегистрировано 200 тыс. лицевых счетов. Ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через приложение составляет более 140 млн руб.



Основной функционал сервиса для жителей предполагает работу с несколькими направлениями: аварийные заявки (вызов сантехника, ремонт лифта и т.п.), обращения в УК (заказ справок или пропуска на территорию), участие в общих собраниях собственников, просмотр начислений за ЖКУ и их оплата, отправка показаний приборов учёта потребления ресурсов. Кроме того, в сентябре был запущен маркетплейс бытовых товаров и услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, хранение с доставкой и другие бытовые сервисы. Система помогает управляющим компаниям оптимизировать свои процессы и повышает рентабельность их бизнеса, а для жителей повышает уровень их комфорта.



Под управлением ВТБ компания продолжит развивать систему управления домами для застройщиков, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, систему для управления услугами для поставщиков сервисно-бытовых услуг и сервис для резидентов домов. По всем трем блокам системы будут поддерживаться интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. Внутри сервиса жителя будет развиваться сообщество с возможностью проведения опросов, доской объявлений в том числе по аренде, группами соседей, советом МКД и другими возможностями.



Домиленд – система, предназначенная для УК, ТСН, СНТ и других форм управления, поставщиков сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. Система включена в реестр проекта "Умный город".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 14.11.2019