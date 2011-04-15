Объём денежной базы с 1 по 8 ноября увеличился на 29.3 млрд руб. (+0.3%) до 10576.5 млрд руб.
Объём денежной базы с 1 по 8 ноября 2019 года увеличился на 29.3 млрд руб. (+0.3%) до 10576.5 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.