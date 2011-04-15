Рынок нефти: ОПЕК понизил прогноз по росту предложения в США

Нефтяные котировки в среду показали устойчивую динамику, ненадолго оказавшись выше $63 за баррель на фоне оптимизма со стороны ОПЕК. Аналитики картеля в своем очередном ежемесячном отчете сохранили прогноз по росту спроса на нефть на уровне 0.98 и 1.08 млн б/с в 2019 и 2020 годах соответственно. Ранее практическим каждый месяц прогнозы по спросу сокращались. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



При этом ожидания по росту предложения были снижены. Рост предложения со стороны стран "не ОПЕК", ожидается на уровне 2.17 млн б/с в 2020 году, что на 34 тыс. б/с ниже предыдущего прогноза. Большая часть снижения пришлась на долю США, предложение со стороны которых вырастет на 1.5 млн б/с. Как и прежде, основными драйверами роста предложения нефти станут США, Бразилия, Норвегия, Россия, Канада, Казахстан и Австралия, а в Мексике, Индонезии, Египте, Великобритании, Колумбии и Египте ожидается наибольший спад.



Тем не менее, во второй половине дня цены на нефть нивелировали весь рост на фоне очередной еженедельной статистики по нефти в Штатах. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2.22 млн баррелей против ожидаемого аналитиками роста на 1.65 млн баррелей. Всего запасы в США составили 449 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 262 тыс. б/с до 2.6 млн б/с. Объем импорта снизился на 327 тыс. б/с – до 5.75 млн б/с.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 1,86 млн баррелей (прогноз -1,17 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2.48 млн баррелей (прогноз -0.95 млн). Загрузка НПЗ выросла с 86% до 87.8%. Добыча нефти за прошлую неделю увеличилась на 200 тыс. б/с до 12.8 млн б/с.



В котировки могли быть заложены ожидания сокращения запасов, так как данные API в ночь со среды на четверг показали именно такую динамику. Однако запасы выросли, опередив прогнозы аналитиков. Обновление рекордов по уровню добычи в совокупности с ростом запасов стимулировало распродажи на нефтяном рынке. В результате основные нефтяные бенчмарки завершили торги на отрицательной территории.



Фьючерсы на Brent по итогам дня остались примерно на том же уровне. В ближайшие дни котировки могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров. В случае существенного прогресса котировки могут преодолеть отметку $63 и сложить новую волну роста в район $65-65.5 за баррель Brent.



Сегодня с утра котировки нефти марки Brent растут на +0.43% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 15.11.2019