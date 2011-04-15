Валютный рынок не разделяет торговый оптмизм

Ключевые американские индексы продолжают штурм исторических максимумов. Фьючерсы на S&P500 перевалили через отметку 3100, прибавив треть к минимумам конца прошлого года. Рост вновь был поддержан обещаниями скорого заключения торговой сделки со стороны экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу. Но он не предоставил каких-то деталей переговоров и не давал конкретных обещаний. Об этом говорится в обзоре FxPro.



Для полноты картины стоит также учитывать, что Д.Трамп все же обещает повысить тарифы, если сделка не будет заключена, но оптимистичный тон Л.Кудлоу после встречи с американским президентом подстегнул волну покупок на рынках.



По итогам торгов в четверг, доллар США отступил на 0.3%, что также указывает на потенциально повышенный спрос на рисковые активы. Хотя динамика других рынков настраивает скорее на осторожное прощупывание вершины, нежели на широкое рыночное ралли.



В ходе торгов в пятницу, азиатские индексы прибавляют к уровням закрытия четверга, однако теряют значительную часть прироста в начале торгов. Курс китайского юаня приблизился к отметке 7, которая выступает своеобразной "чертой на песке", но не решился переступить ее.



Нельзя не упомянуть о "страданиях" южноамериканских валют. Чилийский песо потерял 2% в четверг, доведя потери с начала недели до 7.7%. Бразильский реал и аргентинский песо также находятся под усиленным давлением на этой неделе. Настороженный настрой на рынках распространяется также и на российский рубль, и на турецкую лиру. В каждом отдельном случае своя история неудач. Но зачастую, в периоды по-настоящему массированного оптимизма, инвесторы наращивают позиции в этих валютах за счет их высокой доходности, подчеркивается в обзоре.



Еще тревожней выглядит повышенный спрос на иену и франк, которые прибавляют к доллару на этой неделе. В обоих случаях рынки не сумели перейти черту в виде 200-дневной средней, которая зачастую выступает в качестве индикатора тренда для крупных инвестбанков. Это следует считать признаком неуверенности игроков валютного рынка в сломе основных тенденций, расценив пик торгового оптимизма как возможность купить "тихие гавани" подешевле.



"AK&M" от 15.11.2019