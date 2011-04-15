ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, г.Кизилюрт). По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Кредитная организация проводила сомнительные трансграничные операции; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



Инспекционная проверка деятельности банка выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк "Кредитинвест" является участником системы страхования вкладов.





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