Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 ноября

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Банк России установил на 16 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3992
1 Азербайджанский манат 37.6588
100 Армянских драмов 13.3657
1 Белорусский рубль 31.2076
1 Болгарский лев 35.9953
1 Бразильский реал 15.2267
100 Венгерских форинтов 21.0407
1000 Вон Республики Корея 54.7554
10 Гонконгских долларов 81.6055
10 Датских крон 94.2219
1 Доллар США 63.8881
1 Евро 70.4111
100 Индийских рупий 89.0352
100 Казахстанских тенге 16.4543
1 Канадский доллар 48.2575
100 Киргизских сомов 91.2687
10 Китайских юаней 91.1099
10 Молдавских леев 36.4512
1 Новый туркменский манат 18.2799
10 Норвежских крон 69.8002
1 Польский злотый 16.4325
1 Румынский лей 14.7660
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6692
1 Сингапурский доллар 46.9248
10 Таджикских сомони 65.8783
1 Турецкая лира 11.0759
10000 Узбекских сумов 67.2506
10 Украинских гривен 26.3578
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2432
10 Чешских крон 27.4799
10 Шведских крон 66.0383
1 Швейцарский франк 64.6183
10 Южноафриканских рэндов 43.2468
100 Японских иен 58.8641
"AK&M" от 15.11.2019