Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 ноября

Банк России установил на 16 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3992

1 Азербайджанский манат 37.6588

100 Армянских драмов 13.3657

1 Белорусский рубль 31.2076

1 Болгарский лев 35.9953

1 Бразильский реал 15.2267

100 Венгерских форинтов 21.0407

1000 Вон Республики Корея 54.7554

10 Гонконгских долларов 81.6055

10 Датских крон 94.2219

1 Доллар США 63.8881

1 Евро 70.4111

100 Индийских рупий 89.0352

100 Казахстанских тенге 16.4543

1 Канадский доллар 48.2575

100 Киргизских сомов 91.2687

10 Китайских юаней 91.1099

10 Молдавских леев 36.4512

1 Новый туркменский манат 18.2799

10 Норвежских крон 69.8002

1 Польский злотый 16.4325

1 Румынский лей 14.7660

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6692

1 Сингапурский доллар 46.9248

10 Таджикских сомони 65.8783

1 Турецкая лира 11.0759

10000 Узбекских сумов 67.2506

10 Украинских гривен 26.3578

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2432

10 Чешских крон 27.4799

10 Шведских крон 66.0383

1 Швейцарский франк 64.6183

10 Южноафриканских рэндов 43.2468

100 Японских иен 58.8641

"AK&M" от 15.11.2019