Банк России на 16 ноября понизил курс евро к рублю почти на 27 копеек до 70.4111 руб., курс доллара США - более чем на 32 копейки до 63.8881 руб.

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Банк России на 16 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 27 копеек до 70.4111 руб. с 70.6761 руб., курс доллара США - более чем на 32 копейки до 63.8881 руб. с 64.2101 руб. 15 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 16 ноября уменьшилась почти на 29 копеек (-0.43%) до 66.8235 руб. с 67.1131 руб. 15 ноября.
"AK&M" от 15.11.2019