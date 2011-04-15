Банк России на 16 ноября понизил курс евро к рублю почти на 27 копеек до 70.4111 руб., курс доллара США - более чем на 32 копейки до 63.8881 руб.

Банк России на 16 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 27 копеек до 70.4111 руб. с 70.6761 руб., курс доллара США - более чем на 32 копейки до 63.8881 руб. с 64.2101 руб. 15 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 16 ноября уменьшилась почти на 29 копеек (-0.43%) до 66.8235 руб. с 67.1131 руб. 15 ноября.



"AK&M" от 15.11.2019