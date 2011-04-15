Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 ноября 2019 года.



"ЮЛМАРТ" В ОДНИ РУКИ

КОНФЛИКТ АКЦИОНЕРОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ЕГО ПРОДАЖЕЙ КРЕДИТОРУ





Акционерный конфликт вокруг "Юлмарта" может завершиться переходом онлайн-ритейлера в руки кредитора, владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина. Согласно обсуждаемой схеме, для этого Дмитрий Костыгин и Август Мейер сначала приобретут долю третьего совладельца Михаила Васинкевича. После этого ритейлеру также понадобятся внешние инвестиции на сумму 9 млрд руб., чтобы выйти на прибыльность по итогам 2022 года.





ГОСТИНИЦЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О НЕВЪЕЗЖАЮЩИХ

ОТЕЛЬЕРЫ ПРОСЯТ ВВЕСТИ НЕВОЗВРАТНЫЕ ТАРИФЫ



Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц. Такая мера позволит им снизить стоимость некоторых номеров на 20-30% и лучше планировать загрузку, хотя неприехавшие гости и сейчас редко обращаются за компенсацией. Однако юристы опасаются, что в случае принятия предложения снизится качество гостиничных услуг.





"ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК ПОБОЛЬШЕ ПОНЯТНО, НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОСНОВАНИЕ"



ДАНИЛ ХАЧАТУРОВ РАССКАЗАЛ "Ъ" ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ВОКРУГ СДЕЛОК "РОСГОССТРАХА"





В Дорогомиловский райсуд Москвы поступило уголовное дело бывшего акционера ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергея Хачатурова, обвиняемого ФСБ в хищении пакета акций стоимостью 6 млрд руб. при передаче страховой компании финансовой группе "Открытие" в 2017 году. А недавно было возбуждено уголовное дело, касающееся еще нескольких сделок, проведенных бывшим руководством "Росгосстраха". Брат обвиняемого, бывший президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров впервые прокомментировал эти расследования.





РОССИЯ ЗАЯВИЛА ПРАВА НА БОРИСА МАЗО

БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА МИНКУЛЬТА, НЕ ВЫДАННОГО ИСПАНИИ, ЗАТРЕБОВАЛИ В МОСКВУ





Как стало известно "Ъ", Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств. Впрочем, покинуть Австрию экс-чиновник не может, так как его экстрадиции теперь потребовала Россия.





МАЙОР ФСБ РАЗГЛАСИЛ ГОСТАЙНУ СУДУ

УКАЗАНИЕ В ИСКЕ НОМЕРА ЧАСТИ ПРИЗНАЛИ СЕРЬЕЗНЫМ СЛУЖЕБНЫМ ПРОСТУПКОМ





Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации. В исковом заявлении вместе с условным наименованием своей воинской части чекист указал и ее реальный номер, что запрещено как федеральным законодательством, так и ведомственной инструкцией ФСБ. При этом дополнительный отдых майору Ткаченко командование предоставило, а вот добиться отмены строгого выговора за разглашение гостайны ему так и не удалось.





ТЯГАЧИ НЕ ТЯНУТ ПОВЫШЕНИЕ УТИЛЬСБОРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОСЯТ ВЛАСТИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО



После автопроизводителей и дилеров против планируемого увеличения ставок утильсбора выступили и грузоперевозчики. Они обеспокоены, что индексация утильсбора на 60-70% в сегменте седельных тягачей повлечет за собой рост цен на них и затруднит обновление и так уже устаревших парков. Сейчас в стоимости грузовика доля утильсбора составляет около 10%. Перевозчики все равно будут покупать иностранную технику, считают собеседники "Ъ" на рынке, а издержки переложат в цены для потребителя.





"ДЕТСКИЙ МИР" ЖДУТ В ИНДИИ

ПАКЕТ "СИСТЕМЫ" В КОМПАНИИ ХОТЯТ КУПИТЬ SURYA GROUP И RELIANCE



На долю АФК "Системы" Владимира Евтушенкова в "Детском мире" появились неожиданные претенденты. Компанией заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле. Частично профинансировать сделку, стоимость которой оценивается до 42 млрд руб., может Сбербанк.





ВТБ СЭКОНОМИТ НА СВЯЗИ

БАНК ПЕРЕВОДИТ КЛИЕНТОВ С СМС НА ПУШ-УВЕДОМЛЕНИЯ



Все клиенты ВТБ - пользователи мобильного банка принудительно переводятся с СМС на пуш-уведомления. Изменение канала информирования позволит сэкономить 1 млрд руб. только за 2019 год, уверены в банке. Специалисты по информационной безопасности считают, что вопрос надежности сообщений, рассылаемых через интернет, пока недостаточно изучен.





ФОНДЫ ОТКЛЮЧАЮТ УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

РФПИ И MUBADALA ВЫХОДЯТ ИЗ ПРОЕКТА "РОССЕТЕЙ"



По данным "Ъ", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala хотят выйти из совместного с госхолдингом "Россети" проекта внедрения интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Партнеры проведут досрочный пут-опцион в начале 2020 года, а их доли обязаны будут приобрести "Россети". После чего госхолдинг, вероятно, будет самостоятельно реализовывать незавершенный партнерами проект внедрения интеллектуального учета в Ярославской области.





"БИОТЭК" ВЫПИСАЛ ЛЕКАРСТВА

КОМПАНИЯ СТАЛА САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ ДИСТРИБУТОРОМ



Некогда один из самых заметных игроков на фармацевтическом рынке, "Биотэк" экс-сенатора Бориса Шпигеля возвращает себе утраченные позиции. За первые девять месяцев 2019 года компания увеличила продажи сразу на 121%, почти до 30 млрд руб., и вошла в десятку крупнейших игроков за счет увеличения производства и ассортимента. Но специализация "Биотэка" на госзакупках рискованна из-за угрозы потери контрактов, тогда как оборот лекарств в аптеках больше, чем в больницах, отмечают эксперты.





"ЭР-ТЕЛЕКОМ" ОБУСТРОИЛ IHOME

ПЕРМСКИЙ ПРОВАЙДЕР КУПИЛ АКТИВ В МОСКВЕ



Второй по числу абонентов в России провайдер широкополосного интернета "ЭР-Телеком" ("Дом.ru") приобрел телекоммуникационную компанию iHome. Это первое крупное приобретение "ЭР-Телекома" в Москве, оно позволит ему закрепиться на рынке межоператорских услуг, составив конкуренцию точке обмена трафиком "Ростелекома" MSK-IХ, считают эксперты. По экспертной оценке, стоимость актива могла составить 1,5 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.11.2019