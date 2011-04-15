Роскомнадзор проверяет меры обеспечения ОТП банком конфиденциальности

Роскомнадзор направил в адрес ОТП банка письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных субъектов, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц. Об этом говорится в сообщении банка.



Письмо направлено в связи с публикациями СМИ о рассылке банком по почте кредитных карт и договоров, в которых содержатся персональные данные граждан.



В письме отмечается, что подобная практика "формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных".







"AK&M" от 15.11.2019