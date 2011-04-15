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15/11/2019
13:01

Роскомнадзор проверяет меры обеспечения ОТП банком конфиденциальности

Роскомнадзор направил в адрес ОТП банка письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных субъектов, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц. Об этом говорится в сообщении банка.

Письмо направлено в связи с публикациями СМИ о рассылке банком по почте кредитных карт и договоров, в которых содержатся персональные данные граждан.

В письме отмечается, что подобная практика "формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных".



"AK&M" от 15.11.2019
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