Владелец ANEX Tour покупает туроператора "Интурист"

Глава ANEX Turizm Group Нешет Кочкар покупает российского туроператора "Интурист", 100% которого ранее принадлежало обанкротившемуся английскому туристическому гиганту Thomas Cook. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



Сделка готовилась с начала октября, но последние две недели финансовые аналитики ANEX Tourism Group провели за изучением финансовой и бухгалтерской отчетности "Интуриста". Все детали сделки будут раскрыты позже, отмечается в сообщении.



ANEX Tour появился в 1996 году. На международном рынке бренд представлен в России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане и Германии, а также на курортах 12 стран работают принимающие офисы ANEX Tour.



Стратегический партнёр туроператора - авиакомпания AZUR air, входит в десятку ведущих авиаперевозчиков России и является крупнейшей чартерной авиакомпанией.



ВАО "Интурист" - старейшая советская и российская гостинично-туристическая компания. Компания ведёт свою историю с 12 апреля 1929 года, когда было основано Всероссийское акционерное общество по приёму иностранных туристов ВАО "Интурист".





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