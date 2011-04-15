В "Москва-Сити" построили 79-этажный небоскреб Neva Towers

В Москве завершено строительство 79-этажного небоскреба в составе многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в деловом центре "Москва-Сити", сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



Здание с парковкой на 1701 место возвели за счёт средств инвестора. Это первая очередь строительства небоскреба, который возводится на Краснопресненской набережной, участки 17-18 в районе Пресненский.



Neva Towers будет состоять из двух башен на едином четырёхэтажном стилобате (общая нижняя часть). В них разместятся офисы, апартаменты и паркинги на 2040 мест.



"Оформлено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Готовятся документы для выдачи разрешения на ввод 79-этажной высотки. В ней будет 848 апартаментов", - сказал О.Антосенко.



По его словам, до конца 2020 года планируется построить и вторую башню в 68 этажей. Сейчас там заканчиваются монолитные работы, ведётся монтаж фасадов, внутренних инженерных систем, кладка стен и перегородок.



"Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия.



Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.





"AK&M" от 15.11.2019