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15/11/2019
13:27

Кабмин ввёл обязательную маркировку отдельных видов молочной продукции с 1 июня

Правительство РФ ввело обязательную маркировку отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В список входят, в том числе, некоторые виды молока и сливок, сливочного масла, творога, сыров.

При этом предусматривается разработка отложенной нормы, позволяющей участникам оборота товара реализовать произведённую до ввода обязательной маркировки продукцию до 1 декабря 2020 года.

Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов молочной продукции, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года.


"AK&M" от 15.11.2019
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