Остановочный пункт МЦД-2 Курьяново построят на юго-востоке столицы

Новый остановочный пункт Курьяново появится на юго-востоке столицы в составе второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск", сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



По её словам, участок площадью порядка 0.047 га предоставят в аренду ОАО "РЖД" для строительства остановки Курьяново. Сейчас он свободен от застройки.



"Станция появится в непосредственной близости от жилых районов Марьино и Печатники", - сказала А.Пятова.



Она отметила, что выделение участка под строительство остановочного пункта Курьяново одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.





"AK&M" от 15.11.2019