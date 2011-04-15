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15/11/2019
13:26

Остановочный пункт МЦД-2 Курьяново построят на юго-востоке столицы

Новый остановочный пункт Курьяново появится на юго-востоке столицы в составе второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск", сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

По её словам, участок площадью порядка 0.047 га предоставят в аренду ОАО "РЖД" для строительства остановки Курьяново. Сейчас он свободен от застройки.

"Станция появится в непосредственной близости от жилых районов Марьино и Печатники", - сказала А.Пятова.

Она отметила, что выделение участка под строительство остановочного пункта Курьяново одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.


"AK&M" от 15.11.2019
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