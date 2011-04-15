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15/11/2019
13:30

В Москве построят 18 мостов за счёт средств городского бюджета

В Москве до 2023 года планируется построить 18 мостов за счёт средств городского бюджета, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Самые значимые - балочный мост через Карамышевское спрямление реки Москвы и мост через Кожуховский затон к парку "Остров Мечты", - рассказал Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

Помимо этого, планируется возвести и реконструировать: мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и ул. Кантемировская (станет частью Юго-Восточной хорды); мост на ЗИЛе через затон Новинки; мост через реку Сходня (обновят в ходе реконструкции Волоколамского шоссе).



"AK&M" от 15.11.2019
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