В Москве построят 18 мостов за счёт средств городского бюджета

В Москве до 2023 года планируется построить 18 мостов за счёт средств городского бюджета, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Самые значимые - балочный мост через Карамышевское спрямление реки Москвы и мост через Кожуховский затон к парку "Остров Мечты", - рассказал Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".



Помимо этого, планируется возвести и реконструировать: мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и ул. Кантемировская (станет частью Юго-Восточной хорды); мост на ЗИЛе через затон Новинки; мост через реку Сходня (обновят в ходе реконструкции Волоколамского шоссе).







"AK&M" от 15.11.2019