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15/11/2019
13:32

В Москве построят 570 км дорог до 2023 года

В Москве построят 570 км дорог до 2023 года, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении, ещё 570 км дорог и 150 транспортных сооружений (тоннелей, мостов, эстакад) планируется построить в столице до 2023 года.

"Сейчас ключевым дорожным проектом Москвы является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады", - рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, магистрали дадут автомобилистам возможность совершать скоростное бессветофорное движение по хордовым направлениям и разгрузят центр Москвы.

"По поручению мэра Сергея Собянина хордовое кольцо планируется замкнуть к 2023 году. Все дорожные объекты проекта с учётом участка Юго-Восточной хорды будут достроены к 2025 году", - ранее заявил А.Бочкарев.


"AK&M" от 15.11.2019
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