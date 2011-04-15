В Москве построят 570 км дорог до 2023 года, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении, ещё 570 км дорог и 150 транспортных сооружений (тоннелей, мостов, эстакад) планируется построить в столице до 2023 года.



"Сейчас ключевым дорожным проектом Москвы является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады", - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, магистрали дадут автомобилистам возможность совершать скоростное бессветофорное движение по хордовым направлениям и разгрузят центр Москвы.



"По поручению мэра Сергея Собянина хордовое кольцо планируется замкнуть к 2023 году. Все дорожные объекты проекта с учётом участка Юго-Восточной хорды будут достроены к 2025 году", - ранее заявил А.Бочкарев.





"AK&M" от 15.11.2019