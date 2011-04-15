Умные гаджеты Amazon помогали злоумышленникам следить за пользователями, ESET

Международная антивирусная компания ESET обнаружила опасные уязвимости в колонках Amazon Echo первого поколения и электронных книгах Amazon Kindle восьмого поколения. Об этом говорится в сообщении ESET.



Они позволяют злоумышленникам осуществлять KRACK-атаки (атаки с переустановкой ключа)[i] и реализовывать такие киберугрозы, как перехват и расшифровка конфиденциальной информации (например, паролей) и DDoS-атаки.



Специалистам ESЕT удалось повторить переустановку ключа парного шифрования (PTK-TK) и группового ключа (GTK) при четырехстороннем рукопожатии (four-way handshake — механизм аутентификации пользователя, который создает уникальный ключ шифрования и передачи трафика).



ESET передала информацию службе безопасности Amazon. В настоящее время выпущена новая версия ПО, отвечающего за корректную аутентификацию при подключении к Wi-Fi-сети, поэтому пользователям рекомендуется проверить прошивку на всех устройствах. Можно создать отдельную подсеть в домашней сети для умных девайсов, что в случае их взлома защитит смартфоны и компьютеры.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 15.11.2019