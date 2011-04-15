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15/11/2019
14:09

На Байкале построят рекреационный комплекс

На Байкале построят рекреационный комплекс. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Эксперты Красноярского филиала ведомства рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в посёлке Танхой Республики Бурятия. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения.

Гостевой комплекс "Байкальская волна" строится в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории. Развитие инфраструктуры будет способствовать увеличению туристического потенциала региона.

В ходе реализации проекта здесь будут построены два гостевых дома, в которых смогут разместиться 20 человек. Проектом предусмотрено строительство автомобильного проезда, парковки на девять мест, благоустройство и озеленение территории комплекса. Также здесь будут приняты все необходимые меры для беспрепятственного и удобного передвижения по территории гостевого комплекса людей с ограниченными физическими возможностями.


"AK&M" от 15.11.2019
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