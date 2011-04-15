На Байкале построят рекреационный комплекс. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Эксперты Красноярского филиала ведомства рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в посёлке Танхой Республики Бурятия. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения.



Гостевой комплекс "Байкальская волна" строится в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории. Развитие инфраструктуры будет способствовать увеличению туристического потенциала региона.



В ходе реализации проекта здесь будут построены два гостевых дома, в которых смогут разместиться 20 человек. Проектом предусмотрено строительство автомобильного проезда, парковки на девять мест, благоустройство и озеленение территории комплекса. Также здесь будут приняты все необходимые меры для беспрепятственного и удобного передвижения по территории гостевого комплекса людей с ограниченными физическими возможностями.





"AK&M" от 15.11.2019