Сбербанк предоставил возможность резервирования счёта с помощью чат-бота

Сбербанк запустил новый сервис для предпринимателей и владельцев бизнеса в чат-боте - дистанционное резервирование счёта. Об этом говорится в сообщении банка.



Это быстрая и интуитивно понятная возможность стать корпоративным клиентом банка, весь процесс занимает 1.5 минуты.



Бот проверяет введённые клиентом данные как во внешних общероссийских базах (например, ЕГРЮЛ), так и во внутрибанковских. Открытие счёта происходит практически мгновенно: клиент получает все необходимые реквизиты и может воспользоваться счётом для приходных операций сразу после процедуры резервирования. Остаётся только донести оригиналы документов в офис банка или вызвать клиентского менеджера.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 15.11.2019