Д.Медведев одобрил создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кашира" в Московской области

Правительство РФ одобрило создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кашира" в Московской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



На территории ОЭЗ "Кашира", в частности, планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию современного высокотехнологичного тепличного комплекса, научно-производственного предприятия полного цикла по производству приборов учёта электроэнергии с дистанционной передачей данных, высокотехнологичного производства алюминиевой ленты методом непрерывного литья, строительству дата-центра, позволяющего предоставлять услуги центра обработки и хранения данных, поддержки и эксплуатации информационных систем, разработке программных продуктов для компаний энергетического сектора и ЖКХ.



Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Кашира" составит около 5.7 млрд руб. Будет создано более 1.5 тыс. рабочих мест.







"AK&M" от 15.11.2019