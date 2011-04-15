Аэрофлот закрыл свой бизнес-зал в аэропорту Новосибирска

Аэрофлот с 15 ноября 2019 года прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.



Изменение коснётся всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании. Это вынужденное решение, принятое по итогам переговоров с холдингом "Новапорт", владеющим данным аэропортом. Стороны не смогли достичь договорённости, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности в аэропорту Новосибирска.



В настоящий момент стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале данного аэропорта в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны. В то же время предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведёнными опросами.



В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием в бизнес-зале аэропорта Новосибирска в рамках перевозок Аэрофлот, авиакомпания будет начислять соответствующим участникам программы "Аэрофлот Бонус" 3 тыс. миль. Кроме того, авиакомпания будет предоставлять пассажирам, совершающим из аэропорта Новосибирска перелёт в классе Бизнес, ваучер (МСО) на сумму 2 тыс. руб., которые можно будет потратить на покупку авиабилета или оплаты дополнительной услуги на рейсы Аэрофлота.



Ранее Аэрофлот изменил правила доступа участников Золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока (доступ будет открыт с 1 декабря), Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска. В качестве компенсации участникам Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом на рейсы Аэрофлота, России (код SU) и Авроры (код SU) автоматически начисляются 3 тыс. миль. Проход в залы ожидания повышенной комфортности этих аэропортов доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за первое полугодие 2019 года вырос в 3 раза до 8.784 млрд руб. с 2.881 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.2% до 311.44 млрд руб. с 265.822 млрд руб., показатель EBITDA - на 15.7% до 68.296 млрд руб. с 59.014 млрд руб.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 53.6% до 7.246 млрд руб. с 15.626 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 422.163 млрд руб. с 381.341 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 46.8% до 9.791 млрд руб. с 18.395 млрд руб.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за III квартал 2019 года упала на 6.3% до 21.367 млрд руб. с 22.809 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.4% до 169.3 млрд руб. со 162.184 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4.9% до 26.284 млрд руб. с 26.284 млрд руб.



"AK&M" от 15.11.2019