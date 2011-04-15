АСВ начнёт выплаты вкладчикам КБ "Кредитинвест" не позднее 29 ноября

Агентство по страхованию вкладов начнёт выплаты вкладчикам КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, г.Кизилюрт) не позднее 29 ноября 2019 года, говорится в сообщении агентства.



По данным последней имеющейся в АСВ отчётности банка (по состоянию на 1 октября 2019 года), размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 250.9 млн руб., в том числе по вкладам малых предприятий - 64.6 млн руб.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" 15 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ.



Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Кредитная организация проводила сомнительные трансграничные операции; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.





"AK&M" от 15.11.2019