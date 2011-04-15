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15/11/2019
16:50

ФАС вводит возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб на закупки

ФАС России запускает возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб участников госзакупок и закупок госкомпаний с НМЦК свыше 1 млрд руб. (44-ФЗ и 223-ФЗ) и более 100 млн руб. (для ряда крупных компаний по 223-ФЗ). Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Сегодня заказчики и предприниматели вынуждены прилетать на рассмотрение жалоб в Москву с Дальнего Востока и Сибири, нести финансовые расходы на дорогу, терять время на перелёты. Мы считаем, что у них должна быть возможность принять участие в заседании дистанционно", - сообщил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев в ходе совещания по вопросам госзаказа с органами власти субъектов РФ и муниципальных образований, посвящённого правоприменительной практике и совершенствованию законодательства.

Дистанционное рассмотрение жалоб заработает с 18 ноября 2019 года сначала для заказчиков и поставщиков с Дальнего Востока, в конце января 2020 года эта опция будет расширена и для Сибирского федерального округа.

Подав ходатайство, заявитель получит автоответ с датой и временем рассмотрения. Заседание состоится с учётом часового пояса, в котором находится заказчик.

"В будущем возможность подачи ходатайства на дистанционное участие в рассмотрении жалоб в центральном аппарате ФАС будет распространена и на другие федеральные округа", - уточнил М.Евраев.


"AK&M" от 15.11.2019
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