В Госдуму внесён законопроект о совместном имуществе супругов. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, авторами проекта поправок в законодательство выступили председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.



Инициатива предполагает, в частности, закрепить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов. При разводе раздел будет происходить в рамках одного судебного разбирательства.



"Вопреки положениям гражданского законодательства общее имущество супругов в текущей судебной и нотариальной практике рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов прав", — отмечают авторы законопроекта.



В результате считается возможным многократное рассмотрение судом споров о разделе имущества одних и тех же супругов — например, в первом разбирательстве "делится" недвижимость, во втором — доля в капитале ООО, в третьем — деньги на счетах и т. д., причём в ходе каждого из этих "разделов" для определения прав супругов суд использует разные пропорции.



Депутаты предлагают закрепить в Семейном кодексе, что общее имущество супругов — это совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых во время брака.



Также предполагается, что совершение сделок без согласия одного из супругов будет считаться основанием для уменьшения доли в общем имуществе, которая причиталась супругу-отчуждателю.



Кроме того, отмечается в пояснительной записке, "часть положений самого СК РФ содержит внутренние противоречия, разрушающие конструкцию общей совместной собственности и, как следствие, не позволяющие обеспечить защиту имущественных интересов супругов". Законопроект призван устранить эти противоречия.







"AK&M" от 15.11.2019